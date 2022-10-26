Владелец бренда "Доширак" купил российское производство Gallina Blanca

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Холдинг HYSG Group, владеющий правами на бренд "Доширак", приобрел российское предприятие "Юроп фудс ГБ", где производят продукцию Gallina Blanca, сообщает ТАСС.

Сведения о сделке, проведенной 25 октября, появились в Едином государственном реестре юридических лиц. Из выписки следует, что генеральным директором "Юроп фудс ГБ" стал южнокорейский бизнесмен Рю Тэджун.

Компания с 1998 года управляет фабрикой по выпуску бульонных кубиков, приправ и макаронных изделий испанской GBFoods, владеющей правами на бренд Gallina Blanca. Само предприятие располагается в Нижнем Новгороде.

Испанский производитель в декабре 2021 года намеревался покинуть Россию, продав бизнес в стране структурам непальской Chaudhary Group – эта компания выпускает чипсы и сладости в Непале, Индии, Бангладеш, Сербии и Казахстане. Сделка, намеченная на конец февраля, не состоялась.

Что касается HYSG Group (предыдущее название – Korea Yakult), то данный холдинг инвестирует в производство продуктов быстрого приготовления на российском рынке с 2004 года. Общий объем вложений составляет порядка 110 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что испанская компания Inditex, владелец в том числе торговых марок Zara и Bershka, решила продать свой бизнес на территории России группе Daher. Сделка позволит сохранить значительное количество рабочих мест.

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