В итальянской ассоциации заявили об отсутствии планов компаний уходить из РФ

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Итальянские компании не планируют уходить с российского рынка, сообщил РБК президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

По его словам, есть планы по новым инвестициям. Торрембини пояснил, что несколько компаний планируют инвестировать в такие отрасли, как строительные материалы и продукты питания.

Он отметил, что за последнее время только две фирмы продали бизнес, причем одна из них давно это планировала.

"Кроме компаний из нефтегазового сектора, все остались. Некоторые уменьшали количество сотрудников, но никто не покинул Россию", – сказал Торрембини.

Он добавил, что остающиеся в России компании сталкиваются со значительными трудностями в логистике, финансах и банковском секторе, при этом они достаточно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений.

"Россия – это большой рынок, он имеет геополитическое и геоэкономическое значение. Это не Непал, это Россия", – объяснил президент итальянской ассоциации интерес компаний из Италии в сохранении присутствия в РФ.

Ранее стало известно, что испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, хотела бы вернуться в РФ после изменения ситуации. Гендиректор компании Оскар Гарсия рассказал, что возобновление работы в России предусматривается в партнерстве с владельцем из ОАЭ.