Россия может завершить экспорт мазута

Россия к 2025 году может полностью прекратить экспорт мазута. Об этом заявил вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун. По его словам, в России завершается эра мазута. Через 10-15 лет мазут будет поставляться только на внутренний рынок, где конкуренцию этому виду топлива составит газ.

24 июня "Лукойл" представил обзор развития рынка нефти и газа до 2025 года. В нем, в частности, говорится, что российскую отрасль по переработке нефти ждет модернизация, однако баланс на рынке бензина будет напряженным до 2016-2017 года, передает "Интерфакс".

Кроме того, в отчете сказано, что если в России не будут применяться новые технологии по добыче нефти, то производство в стране начнет в 2016-2017 году снижаться. В "Лукойле" объясняют это тем, что на многих месторождениях падает нефтедобыча из-за истощения запасов, а новые вводятся недостаточно быстро.

По подсчетам "Лукойла", в России производится около 68 миллионов тонн мазута в год, что соответствует 28 процентам от производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Большая часть из этого объема идет на экспорт. Многим нефтяникам выгоднее отправлять за границу именно мазут, а не сырую нефть, так как пошлины на вывоз нефтепродуктов меньше, чем пошлины на экспорт нефти.