Московские инновационные компании представят международным инвесторам

16 перспективных и инновационных московских компаний примут участие в Третьем Российском Тех Туре. Они вошли в число финалистов по результатам отборочных этапов. Всего в нем примут участие 25 успешных российских предприятий, которые будут представлены зарубежным и российским инвесторам.

Как сообщает официальный сайт мероприятия, на участие в программе было подано около 350 заявок. Наибольшее количество претендентов - из Москвы, 57,7%. Также заявки поступили из Санкт-Петербурга, Казани, Набережных Челна, Томска, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова, Уфы и Ульяновска.

На суд инвесторам будет представлен инновационный ресурс по изучению иностранных языков LinguaLeo; социально значимые проекты – школьная образовательная сеть компании "Дневник" и система оповещения населения "Спикфон". Будет представлен и медицинский стартап - компания "Гемакор", успешно разрабатывающая новейшие методы диагностики крови.

Ожидается, что финалисты смогут заинтересовать международных инвесторов, а также войти в число высокотехнологичных лидеров и выйти на глобальный рынок.

Третий Российский Тех Тур пройдет с 23 по 26 апреля на основных инвестиционных площадках в Москве и Казани: Сколково, Digital October, IT Park.