"Музыка Москва 2013" и NAMM Musikmesse объявили о своем объединении

Крупнейшие выставки музыкальной индустрии "Музыка Москва 2013", NAMM Musikmesse и Prolight+Sound NAMM Russia объявили о своем объединении. Об этом стало известно на пресс-конференции XIX Международной выставки "Музыка Москва 2013".

"Благодаря опыту крупнейших специалистов в области организации выставок мы получим событие, которое приобретет совершенно новое качество", - отметил организатор "Музыка Москва 2013" Владимир Пругло.

В открытии приняли участие гендиректор АДМТ Владимир Пругло, вице-президент Messe Frankfurt GmbH Корделия фон Гюмних, директор отдела развития международных связей NAMM Бетти Хейвуд и генеральный директор Мессе Франкфурт РУС Ойген Аллес.

Помимо вопросов объединения участники также обсудили дальнейшее развитие выставочного рынка музыкальной индустрии России и стран СНГ.