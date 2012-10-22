22 октября 2012, 21:02Бизнес
Сделки по приватизации морских портов завершат до конца года
Сделки по приватизации Новороссийского, Мурманского и Ванинского морских торговых портов могут быть завершены до конца 2012 года, сообщил глава Минэкономразвития России Андрей Белоусов.
"Мы рассчитываем, что по трем портам сделки могут быть завершены до конца года", – цитирует РИА Новости слова Белоусова.
Все три порта внесены в план приватизации до 2016 года.
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