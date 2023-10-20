Британские издания Daily Telegraph и Spectator выставили на продажу

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Две британские компании, которые выпускают журнал The Spectator и газету Daily Telegraph, выставили на продажу. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что издательства решили продать после судебных разбирательств их бывших владельцев, братьев Баркли, с кредиторами, входящими в банковскую группу Lloyds. Задолженность превышает 1 миллиард фунтов. Сделкой занимается Goldman Sachs.

Ранее Sky News сообщал, что стоимость Telegraph Media Group может составить около 600 миллионов фунтов (727 миллионов долларов). National World (до этого известная как Johnston Press) подтвердила интерес к приобретению компании. Она выпускает около 100 газет, в том числе региональные издания Yorkshire Post, The Scotsman, североирландскую The News Letter.

Оценка стоимости Spectator не приводится. Журнал выходит с 1828 года и является старейшим еженедельным периодическим изданием в мире.

В числе возможных покупателей двух изданий также называются крупнейшие медиакомпании мира, включая британскую DMGT, германскую Axel Springer, медиамагнатов Руперта Мердока и Даниэля Кретински.

Ранее интернет-издание TJournal объявило о закрытии. Как отметили в редакции, у издательского дома "Комитет", который является владельцем СМИ, больше нет средств, чтобы развивать и поддерживать проект.

Также российский Минюст внес в перечень нежелательных организаций латвийскую НПО "Новая газета – Европа", созданную в 2022 году журналистами "Новой газеты". Перед этим соответствующее решение вынесла Генпрокуратура по итогам проверки издания.

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