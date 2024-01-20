Посол в Копенгагене исключил уход датских компаний из России

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Продолжающие работать в РФ датские компании не планируют покидать российский рынок. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Барбин.

По его словам, правительство Дании вынуждает компании перестать работать в России. Как он утверждает, именно для этого власти начали процесс по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения в РФ.

"Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный", – подчеркнул Барбин.

Ранее сообщалось, что действие договоров между Россией, Данией и Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал было прекращено с 1 января 2024 года.

Договор с Данией был подписан в Москве 8 февраля 1996 года, а с Латвией – 20 декабря 2010 года.



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