20 января, 09:19Экономика
Посол в Копенгагене исключил уход датских компаний из России
Фото: 123RF/brianholm
Продолжающие работать в РФ датские компании не планируют покидать российский рынок. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Барбин.
По его словам, правительство Дании вынуждает компании перестать работать в России. Как он утверждает, именно для этого власти начали процесс по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения в РФ.
"Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный", – подчеркнул Барбин.
Ранее сообщалось, что действие договоров между Россией, Данией и Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал было прекращено с 1 января 2024 года.
Договор с Данией был подписан в Москве 8 февраля 1996 года, а с Латвией – 20 декабря 2010 года.
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