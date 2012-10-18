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18 октября 2012, 16:58

Бизнес

ФАС оштрафовала "Мегафон" за нарушение закона "О рекламе"

Федеральная антимонопольная служба по городу Москве возбудила дело в отношении компании "Мегафон" за нарушение закона, сообщает пресс-служба УФАС.

Оператор сотовой связи рассылал сообщения с рекламой различных услуг своим абонентам. Согласно закону "О рекламе", рассылка смс-сообщений без согласия получателя является незаконной.

Дело назначено к рассмотрению 15 ноября 2012 года. В августе ФАС пресекла аналогичное нарушение другого оператора, а в начале октября было выявлено и пресечено другое нарушение – ООО "Ключ лояльности в ритейле" распространял рекламу с недостоверными сведениями о сроках и условиях проведения.

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