ФАС оштрафовала "Мегафон" за нарушение закона "О рекламе"

Федеральная антимонопольная служба по городу Москве возбудила дело в отношении компании "Мегафон" за нарушение закона, сообщает пресс-служба УФАС.

Оператор сотовой связи рассылал сообщения с рекламой различных услуг своим абонентам. Согласно закону "О рекламе", рассылка смс-сообщений без согласия получателя является незаконной.

Дело назначено к рассмотрению 15 ноября 2012 года. В августе ФАС пресекла аналогичное нарушение другого оператора, а в начале октября было выявлено и пресечено другое нарушение – ООО "Ключ лояльности в ритейле" распространял рекламу с недостоверными сведениями о сроках и условиях проведения.