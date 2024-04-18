18 апреля, 11:20Транспорт
Губернатор Подмосковья анонсировал запуск бывшего завода Mercedes в мае
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Фабрика по выпуску китайских автомобилей на бывшем подмосковном заводе Mercedes начнет работать уже в мае 2024 года. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Сойдут новые автомобили китайского теперь уже производства. Уверен, что по качеству, мы с вами убедились, они ничем не уступают", – рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Предприятие начали строить в 2017 году в индустриальном парке "Есипово", инвестиции составили 250 миллионов долларов. В апреле 2019 года, 5 лет назад, Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия завода.
Летом 2022 года стало известно, что Mercedes-Benz продаст свое предприятие автомобильному холдингу "Автодом". Сделка была закрыта год назад, в апреле 2023 года.
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