Участок под строительство делового центра в ВАО выставлен на торги

У станции метро “Шоссе Энтузиастов” планируют построить деловой центр. В настоящее время власти Москвы ищут инвесторов – департамент по конкурентной политике выставил на аукцион землю под возведение офисных помещений.

Участок площадью более четырех тысяч квадратных метров расположен в районе Перово по адресу: Электродная улица, владение 3б. Стартовая цена объекта составляет 73,2 миллиона рублей.

Помимо делового центра на нем могут построить складские комплексы, логистические и распределительные центры, в том числе для предприятий по обработке и перевозке почтовых отправлений, а также оптовой непродовольственной торговли.

Постройки не должны быть выше пяти этажей, не включая подземные помещения. Предельная высота – 20 метров, максимально возможное количество машино-мест – 65.

На сегодня участок свободен от построек. В непосредственной близости от него проходит строящееся Четвертое транспортное кольцо, в 400 метрах находится станция метро “Шоссе Энтузиастов”, в 500 метрах – Измайловский парк культуры и отдыха.

Договор с инвестором заключат на пять лет 11 месяцев и 28 дней с правом пролонгации.

Заявочная кампания продлится до 17 августа, а аукцион назначен на 20 августа этого года.