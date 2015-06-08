Объем инвестиций в экономику Москвы за пять лет увеличился на 50%

Объем инвестиций в столичную экономику за последние пять лет увеличился на 50 процентов от сопоставимых цен, заявил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников в рамках рабочей встречи с инвесторами из Тайваня.

"При этом две трети этих инвестиций – частных компаний. В структуре инвестиций, безусловно, преобладают вложения в транспорт”, – отметил он.

Максим Решетников добавил, что столица занимает 10-е место среди агломераций в мире по валовому региональному продукту и по покупательной способности. "Одновременно с этим в столице идет постоянный рост занятости в экономике. Москва – это очень большой потребительский рынок, и все это создает благоприятный фон для инвестиций в городскую экономику", – уточнил руководитель департамента.

По его словам, Москва также занимает достаточно высокую позицию среди крупных агломераций по прямым иностранным инвестициям. При этом столичные власти рассматривают все возникающие сложности как дополнительные возможности по развитию городской экономики в различных сферах. "Открылись новые ниши для бизнеса, снизился уровень конкуренции на рынках, которые ранее были высококонкурентны. С другой стороны, крайне ощутимо снизились все основные составляющие издержек. Сейчас уникальное время: кто первый придет на рынок, кто первый начнет инвестировать, тот, очевидно, займет эти ниши на долгое время", – заключил Максим Решетников.

В свою очередь представитель тайваньской делегации Джин-Хо Хси выразил готовность Тайваня инвестировать в экономику России, и в частности Москвы. "Наши предприятия плохо знакомы с Россией. И мы считаем, что это прекрасная платформа для ознакомления тайваньских инвесторов с возможностями в России. Наша идея – это максимальный информационный обмен. Мы как раз сейчас и приехали, потому что Москва – прекрасная точка для инвестиций", – заявил он.