Сеть "М.Видео" проведет ребрендинг

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Группа "М.Видео-Эльдорадо" проведет ребрендинг сети "М.Видео". В частности, магазины получат обновленный логотип, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы.

Новый логотип обещает стать более удобным для восприятия и заметным, уточнили в компании. Специалисты модернизируют фирменный стиль, появится дескриптор – "Главный эксперт по технике", изменится также язык коммуникации с покупателями.

Ретейлер отметил, что обновленная концепция поможет сохранить преемственность и узнаваемость бренда, а ее основным и единым стилеобразующим элементом стала буква М. В пресс-службе рассказали, что компания развивает новые направления, которые позволят закрывать потребности покупателей.

Суббренды можно будет увидеть в едином экосистемном стиле. Один подход к неймингу наделит их дополнительным уровнем доверия к основному бренду "М.Видео", уточнили в компании.

"Так, в портфеле появились "М.Мастер" – единый центр помощи клиенту, включающий доставку, установку, настройку, ремонт и другие услуги, новые финансовые сервисы, предлагаемые "М.Видео-Эльдорадо" через свою дочернюю компанию "Директ кредит", – например, продукт "М.Рассрочка" с возобновляемым кредитным лимитом на покупку техники", – говорится в сообщении.

Также ретейлер намерен объединить программы лояльности "М.Видео" и "Эльдорадо" под брендом "M.Club". Вместе с тем группа расширит количество кобрендинговых магазинов двух сетей. Для кобренда "М.Видео-Эльдорадо" была разработана собственная визуальная концепция.

В настоящее время в стране есть около 45 магазинов с совместной вывеской "М.Видео-Эльдорадо", уточнили в пресс-службе. До конца года их число составит порядка 60.

Ряд компаний в РФ этой осенью заявили о планах провести ребрендинг. Например, сеть магазинов re:Store, которая ранее специализировалась на продаже техники Apple, сообщила о намерении изменить политику компании и расширить ассортимент. Теперь сеть будет называться restore: с двоеточием в конце, а не в середине.

Позже стало известно, что напитки на растительной основе Alpro будут выпускаться под новым названием – Planto. Продукция принадлежит бывшему российскому Danone – компании H&N (Health&Nutrition).

Кроме того, новый владелец бренда по производству кофе Tchibo также заявил о планах провести ребрендинг. Теперь товары компании будут выпускаться под названием Tibio.

Некоторые бренды Danone могут исчезнуть в России – СМИ