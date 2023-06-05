Руководство Polymetal покинет российское подразделение из-за санкций против "Полиметалла"

Фото: polymetalinternational.com

Руководство Polymetal приняло решение покинуть российское подразделение из-за санкций в отношении компании. Об этом сообщается на сайте группы.

"19 мая 2023 года в соответствии с исполнительным указом 14024 за осуществление деятельности в металлургическом и горнодобывающем секторе российской экономики, Государственным департаментом США были введены санкции против АО "Полиметалл", холдинговой компании активов группы, расположенных на территории Российской Федерации, и ее дочерних компаний", – говорится в сообщении.

В этой связи 22 мая компания объявила, что совет директоров создал специальный комитет, в который вошли лишь независимые директора. Этот комитет стал заниматься вопросами обеспечения полного и всестороннего соблюдения санкционного режима. Кроме того, он ответственен за решения для внешних вызовов, связанных с ограничениями.

Согласно решению, в отставку подали гендиректор Polymetal Виталий Несис, главный финансовый директор Максим Назимок и вице-президент группы по стратегическому развитию Павел Данилин. Несис и Назимок останутся в Polymetal International plc и сосредоточат усилия на операционной деятельности активов группы, расположенных в Казахстане.

Уточняется, что Данилин полностью прекратил свою трудовую деятельность в компании. Управление активами в РФ делегировано руководителям АО "Полиметалл".

Гендиректором "Полиметалла" назначен Сергей Черкашин.

Еще в июле 2022 года в Polymetal стали обсуждать возможность продажи российских активов компании. На тот момент отмечалось, что сделка приведет к тому, что компания сосредоточится на своей работе в Казахстане.