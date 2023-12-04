В Wildberries рассказали о приговорах по делу о похищении с площадки 385 млн рублей

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За хищение с Wildberries 385 миллионов рублей к уголовной ответственности привлечены 9 из порядка 50 человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

Уточняется, что 9 человек получили разные сроки наказания, включая лишение свободы от 5 лет, еще 5 ждут приговора суда. По остальным подозреваемым следствие продолжается. Четверых судили в Москве, троих – в Казани, а еще двоих осудили в Чувашии.

За два года следствия несколько человек покинули страну, еще трое – скончались. Личности всех причастных к мошенничеству уже установлены. В пресс-службе компании напомнили, что все осужденные должны будут возместить причиненный площадке ущерб.



Мошенническая схема применялась в мае 2021 года. Она была основана на уязвимости в системе оплаты маркетплейса. Сначала преступники открывали магазин на Wildberries, наполняли его несуществующими товарами с завышенными ценами – сертификатами на турпоездки, поездками на багги, курсами по фитнесу, игре на гитаре и так далее.

Затем продавцы покупали свой товар, но не оплачивали его, воспользовавшись уязвимостью. Система фиксировала покупку и переводила средства Wildberries поставщикам. Далее преступники обналичивали деньги.

Один из районных судов Казани признал виновными супругов Беляевых в том, что они продали несколько фиктивных услуг на маркетплейсе, включая сертификат на круизный лайнер, походы в Антарктиду, Гималаи, Эверест и Сибирь, а затем через подставных лиц приобрели 171 услугу на общую сумму 23 миллиона рублей. Суд приговорил супругу к 3 годам условно, а ее мужа – на 5 лет строгого режима.



Тот факт, что некоторые юрлица и индивидуальные предприниматели, причастные к мошенничеству, уже сняты с налогового учета и ликвидированы, не мешает следствию привлечь их к ответственности.

В компании подтвердили, что сейчас подобных случаев на площадке уже нет.

"Есть план действий, который предусматривает как несколько уровней аутентификации продавцов или пользователей, так и другие способы предотвращения несанкционированного доступа к данным пользователей Wildberries", – подчеркнули в пресс-службе.

В целом эксперты сошлись во мнении, что ситуация завершилась оптимально, ведь из-за этой схемы не пострадали другие покупатели.

"Да, действительно финансовые интересы маркетплейса пострадали, но в значительной степени мы видим, что ситуацию удалось выявить относительно вовремя, сделать контролируемой и уже частично возместить ущерб", – сказал в беседе с изданием эксперт Михаил Бурмистров.

Ранее трое работников склада Wildberries украли товаров на 5 миллионов рублей в Коледине. Неизвестные украли с подмосковного склада свыше 1,5 тысячи сменных кассет для бритья, 28 пачек с подгузниками, а также пытались похитить порядка четырех тысяч единиц туши для ресниц разных производителей. Подозреваемые задержаны.

В Минпромторге заявили, что деятельность маркетплейсов должна регулироваться в РФ