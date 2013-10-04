Форма поиска по сайту

04 октября 2013, 18:57

Объявлены финалисты молодежной премии в области предпринимательства

1 октября в столице были объявлены финалисты Международной молодежной премии в области предпринимательства GSEARU-2013. Это престижный международный конкурс для предпринимателей до 30 лет, управляющих своими компаниями. В России он проводится уже второй год под эгидой департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

В финал конкурса GSEARU-2013 вышли семь претендентов: москвичи Кирилл Гуреев, Кирилл Кирин, Анастасия Сартан, Антон Смирнов, Вячеслав Семенчук, Вадим Кулубеков из Новосибирска и Роман Себекин из Волгограда.

Финалистам предстоит презентовать свой бизнес профессиональному жюри, которое определит, кто из российских предпринимателей отправится на финал конкурса в Америку. На сайте премии открыто онлайн-голосование.

