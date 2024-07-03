Тамбовский суд опроверг информацию об удовлетворении иска Генпрокуратуры к Шефлеру

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Тамбовский суд опроверг информацию об удовлетворение иска Генпрокуратуры (ГП) РФ к владельцу марок водки "Московская" и "Столичная" Юрию Шефлеру и его компаниям, передает "Газета.ру".

Генпрокуратура направила иск с требованием признать бизнесмена и подконтрольные ему фирмы экстремистским объединением, а также изъять его российские активы. Помимо этого, ГП РФ попросила судебные органы запретить регистрационные действия с имуществом и сделки с акциями, а также наложить арест на финансовые средства компаний.

По данным ведомства, Шефлер поддерживал обстрелы регионов РФ с украинской стороны, а сами структуры бизнесмена проводили акции поддержки Киева. Так, фирмы и сам магнат финансируют украинский фонд, который за 2022–2023 годы перевел ВСУ более 38 миллионов евро, что позволяет считать его членом единой группой, которая пытается воспрепятствовать территориальной целостности РФ.

Тамбовский суд уже наложил арест на предприятия Шефлера, расположенные в Тамбовской и Калининградской областях.