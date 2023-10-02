Банк ДОМ.РФ открыл новый мультиформатный офис в Москве

Фото: пресс-служба Банка ДОМ.РФ

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Банк ДОМ.РФ открыл в центре Москвы новое мультиформатное отделение, сообщает пресс-служба компании.

Отделение находится в 3 минутах от станции метро "Парк Культуры" по адресу улица Тимура Фрунзе, дом 1, корпус 2. В офисе будут работать около 20 сотрудников по всем бизнес-направлениям, включая ипотечное кредитование и пакет услуг "Премиум".

"Как цифровой банк мы предоставляем в режиме онлайн любые продукты и услуги от оплаты ЖКХ до сложных сделок с недвижимостью. Но часть наших клиентов традиционно предпочитают живое общение с сотрудниками – преимущественно люди старшего возраста, для них мы развиваем филиальную сеть, повышая комфорт обслуживания непосредственно в банке. Ежедневно мы сможем принимать в новом отделении до 100 человек", – отметил управляющий директор головного регионального центра Банка ДОМ.РФ Александр Галичанин.

Кроме того, в отделении есть переговорные комнаты, кофе-пойнт и зона отдыха для детей, отделение адаптировано для слабовидящих или незрячих посетителей.

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АО "Банк ДОМ.РФ"

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