Платежные терминалы московского производителя включили в реестр Минпромторга

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Два вида устройств для приема безналичной оплаты, которые создала и выпускает компания из Москвы под названием "Терминальные Технологии", внесли в перечень министерства промышленности и торговли России, передает портал мэра и правительства столицы.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что первое устройство является валидатором, который позволит принимать оплату в общественном транспорте столицы. Другое – POS-терминалы, встраиваемые в вендинговые аппараты с едой, напитками и снеками и принимающие средства от жителей столицы за покупку. Включение в реестр Минпромторга РФ этих двух разработок поможет компании нарастить поставки продукции и участвовать в крупных госзакупках, уточнил Овчинский.

Он также добавил, что оба устройства уже выпускаются в Москве. Например, валидаторы уже вовсю устанавливаются в городском транспорте Москвы и Подмосковья, а также поставляется и в другие регионы России.

В свою очередь, гендиректор компании Игорь Сухоставский заявил, что локализация создания и выпуска электроники позволяет сохранить независимость страны от импорта и развивать промышленность. Кроме того, он подчеркнул, что компания занимается не только технологическими разработками, но и научными исследованиями.

"Уникальные технологии, используемые в платежных терминалах Vendotek, являются одними из лучших в мире, что позволило поставлять российскую электронику в 20 стран мира, даже в Китай", – объяснил он.

Ранее московский производитель "Сага Технологии" запустил линию конвейерной сборки банкоматов, благодаря которой можно производить более 300 устройств в месяц. По словам директора компании Оксаны Калашниковой, высокотехнологичные устройства предоставляют партнерам возможность получать отечественные изделия в короткие сроки.



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