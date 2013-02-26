Форма поиска по сайту

Новости

26 февраля 2013, 15:32

Спорт

Россиянин выиграл бронзу на чемпионате Европы по биатлону

Россиянин Тимофей Лапшин выиграл бронзу в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в болгарском Банско. От лидера Лапшин отстал на 25,5 секунд.

Чемпионом стал представитель Германии Бенедикт Долль, который допустил три промаха. Вторым к финишу пришел норвежец Ветле Кристансен, также оставивший три незакрытых мишени, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Лапшин дважды промахнулся и вел борьбу за серебро, но уступил на финише норвежцу.

Максим Буртасов занял место в первой десятке, Виктор Васильев стал 16-м, а Александр Печенкин - 26-м.

