Число вакансий в Москве в 6 раз превышает количество безработных

Количество безработных, зарегистрированных в московской службе занятости, в октябре уменьшилось почти на 500 и составило 23 520 человек, при этом число вакансий в электронном банке города сейчас превышает 140 тысяч. Об этом сообщает департамент труда и занятости населения Москвы.

Всего с начала 2013 года в центры занятости населения обратилось свыше 250 тысяч человек, включая работодателей. Более половины из них просили оказать помощь в поиске подходящей работы, говорится в сообщении на сайте департамента.

Напомним, ранее глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров заявил, что в Москве сохраняется очень маленькая безработица – около 0,37%.