Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября 2013, 13:21

Экономика

Число вакансий в Москве в 6 раз превышает количество безработных

Количество безработных, зарегистрированных в московской службе занятости, в октябре уменьшилось почти на 500 и составило 23 520 человек, при этом число вакансий в электронном банке города сейчас превышает 140 тысяч. Об этом сообщает департамент труда и занятости населения Москвы.

Всего с начала 2013 года в центры занятости населения обратилось свыше 250 тысяч человек, включая работодателей. Более половины из них просили оказать помощь в поиске подходящей работы, говорится в сообщении на сайте департамента.

Ссылки по теме


Напомним, ранее глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров заявил, что в Москве сохраняется очень маленькая безработица – около 0,37%.

Сайты по теме


безработица работа вакансии социальная сфера

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика