Меры безопасности в новогодние праздники в Москве усилят

31 декабря, 14:12
Меры безопасности в Москве усилят в новогодние праздники, передает телеканал Москва 24. По словам главы департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова, это традиционные меры.
В ночь на 1 января правопорядок в городе будут обеспечивать более четырех тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии.
Всего с 31 декабря по 8 января на территории РФ планируется задействовать свыше 37 тысяч сотрудников.
Ранее сообщалось, что около 46 тысяч правоохранителей, включая сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников, будут обеспечивать безопасность во время новогодних и рождественских мероприятий в столице.
Под особым контролем правоохранителей окажутся те площадки, где ожидается самое значительное количество зрителей, в частности, там, где будут проходить новогодние елки и рождественские богослужения.
Повышенное внимание также уделят таким важным и потенциально опасным объектам, как объекты водо- и теплоснабжения, газораспределительные станции.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: