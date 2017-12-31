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Москва 24

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Безопасность

31 декабря, 14:12

Меры безопасности в новогодние праздники в Москве усилят

безопасность праздники


Меры безопасности в Москве усилят в новогодние праздники, передает телеканал Москва 24. По словам главы департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова, это традиционные меры.

В ночь на 1 января правопорядок в городе будут обеспечивать более четырех тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

Всего с 31 декабря по 8 января на территории РФ планируется задействовать свыше 37 тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что около 46 тысяч правоохранителей, включая сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников, будут обеспечивать безопасность во время новогодних и рождественских мероприятий в столице.

Под особым контролем правоохранителей окажутся те площадки, где ожидается самое значительное количество зрителей, в частности, там, где будут проходить новогодние елки и рождественские богослужения.

Повышенное внимание также уделят таким важным и потенциально опасным объектам, как объекты водо- и теплоснабжения, газораспределительные станции.

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