Видео ударов по террористам в Сирии опубликовало Минобороны РФ

Фото: управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Видеозапись ударов российской авиации по объектам террористов запрещенных в РФ организаций "Джебхат-ан-Нусра" и "Исламское государство" появилась в Сети. Кадры опубликовало военное ведомство России.

В министерстве обороны пояснили, что попытки наступления боевиков на западе и востоке Сирии провалились. Российские военные нейтрализовали вылазки террористов в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор.



Ранее сообщалось, что авиация России и армия САР за 10 дней совместно уничтожили 16 командиров ИГ.

За период с 19 по 29 сентября ВКС уничтожили более двух тысяч террористов. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это самые серьезные потери группировок за последние месяцы.