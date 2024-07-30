Ученые из США предупредили об учащении кибератак на больницы

Фото: 123RF/dolgachov

Американские ученые из университета Миннесоты заявили, что киберпреступники стали еще чаще атаковать медицинские учреждения. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные исследователей.

Больницы стали уязвимыми с приходом цифровизации, а также пандемии коронавируса, так как в перегруженных больницах активно применяли новые и часто не очень хорошо защищенные технологии, уверены эксперты. Также на ситуации сказывается наличие устаревшего программного обеспечения на компьютерах медицинских организаций, добавляют специалисты.

Злоумышленники применяют различные способы для взлома систем больниц, включая фишинг и поиск уязвимостей в ПО. В ходе атак, поясняют ученые, преступники блокируют электронные системы и требуют выкуп.

Больниц становятся целью киберпреступников, так как те обрабатывают почти полный набор персональных данных пациентов, поэтому часто после атак случаются утечки чувствительной информации, объяснила руководитель направления аналитических исследований одной из компаний Ирина Зиновкина.

"В России кибератаки на медучреждения пока в основном коснулись коммерческих лабораторий и организаций, которые предоставляют услуги гражданам", – объяснила она.

Сейчас медицинская сфера входит в топ-5 отраслей, которые чаще всего подвергаются подобным атакам, уверена специалист по нормативно-правовому регулированию ИБ-компании Александра Шмигирилова.

"Необходимо создавать многоступенчатые системы безопасности, в которых критические данные и управление жизненно важным оборудованием будут изолированы от внешнего контура", – отмечает она.

Ранее стало известно, что киберпреступники совершили более 600 миллионов DDoS-атак на портал "Госуслуги" в 2023 году, их удалось отразить. Всего было совершено более 600 миллионов массовых DDoS-атак емкостью более одного терабита в секунду.

