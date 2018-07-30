Самолет-разведчик ВВС США заметили у берегов Крыма

30 июля, 23:13
Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Самолет-разведчик ВВС США был замечен у берегов Крыма. Маршрут воздушного судна опубликовал на своей странице в Twitter Aircraft Spots.
USAF RC-135V 64-14848 FIXX21 on task over the Black Sea with a miscoded transponder pic.twitter.com/zEfq8ldhE4— Aircraft Spots (@AircraftSpots) 30 июля 2018 г.
Самолет совершил полет вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, несколько раз прошел возле западных районов полуострова, а потом вернулся на базу в бухте Суда на Крите.
Ранее в июле Владимир Путин заявил, что российское государство ответит на размещение военных баз НАТО у своих границ.
Президент отметил, что ключ к безопасности и стабильности в Европе заключается в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в размещении у границ России новых баз и военной инфраструктуры НАТО, как это происходит сейчас.
Глава государства также подчеркнул, что подобные агрессивные шаги, которые угрожают России, ждет ответная соразмерная реакция.
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