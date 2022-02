Самолет-разведчик ВВС США заметили у берегов Крыма

Самолет-разведчик ВВС США был замечен у берегов Крыма. Маршрут воздушного судна опубликовал на своей странице в Twitter Aircraft Spots.

USAF RC-135V 64-14848 FIXX21 on task over the Black Sea with a miscoded transponder pic.twitter.com/zEfq8ldhE4