Эксперт оценил 108-е место России в рейтинге самых безопасных стран

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Россия заняла 108-е место из 128 в рейтинге самых безопасных стран мира по версии журнала Global Finance. В тройке лидеров оказались Исландия, Швейцария и Финляндия. Исследователи учитывали наличие военных конфликтов или риск их возникновения, угрозу пригодных катаклизмов и личную безопасность граждан.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, с одной стороны, в России уровень насильственной преступности не низкий. Но с другой стороны, нельзя говорить, что страна "находится вблизи риска военного конфликта и это влияет как-то на безопасность населения".

"Очень часто эти рейтинги составляются из внешнего описания российской действительности, которое к реальности имеет отдаленное отношение. Чтобы понять картину действительности, нужно спрашивать людей по принятому в мировой социологии индикатору: чувствуете ли вы себя в опасности, идя вечером в том квартале, где вы живете? Россия находится в середине мирового списка по этому показателю. Чемпионами мира по отсутствию безопасности в этом списке являются латиноамериканские страны, где бушует преступность, уличные банды и так далее", – рассказал собеседник портала Москва 24.

По словам эксперта, как правило, в таких списках бывают "совершенно очевидные отклонения от правды".

"Такие рейтинги складываются из объективных и субъективных показателей, и из этого делается общая картина. Часто этим грешит тот же The Economist, который составляет рейтинги на основании каких-то совершенно фантастических историй", – сказал Зубец.

Ранее была определена самая комфортная страна на планете. Ею, по мнению составителей рейтинга The Good Country Index, стала Финляндия. Она обогнала Ирландию, Швецию и Германию.

Евгения Маркова