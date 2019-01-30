Эксперт оценил 108-е место России в рейтинге самых безопасных стран

Россия заняла 108-е место из 128 в рейтинге самых безопасных стран мира по версии журнала Global Finance. В тройке лидеров оказались Исландия, Швейцария и Финляндия. Исследователи учитывали наличие военных конфликтов или риск их возникновения, угрозу пригодных катаклизмов и личную безопасность граждан.
По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, с одной стороны, в России уровень насильственной преступности не низкий. Но с другой стороны, нельзя говорить, что страна "находится вблизи риска военного конфликта и это влияет как-то на безопасность населения".
"Очень часто эти рейтинги составляются из внешнего описания российской действительности, которое к реальности имеет отдаленное отношение. Чтобы понять картину действительности, нужно спрашивать людей по принятому в мировой социологии индикатору: чувствуете ли вы себя в опасности, идя вечером в том квартале, где вы живете? Россия находится в середине мирового списка по этому показателю. Чемпионами мира по отсутствию безопасности в этом списке являются латиноамериканские страны, где бушует преступность, уличные банды и так далее", – рассказал собеседник портала Москва 24.
По словам эксперта, как правило, в таких списках бывают "совершенно очевидные отклонения от правды".
"Такие рейтинги складываются из объективных и субъективных показателей, и из этого делается общая картина. Часто этим грешит тот же The Economist, который составляет рейтинги на основании каких-то совершенно фантастических историй", – сказал Зубец.
Ранее была определена самая комфортная страна на планете. Ею, по мнению составителей рейтинга The Good Country Index, стала Финляндия. Она обогнала Ирландию, Швецию и Германию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.