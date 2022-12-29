Проверка систем оповещения в 2023 году в РФ пройдет дважды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В 2023 году на территории России пройдут две проверки систем оповещения гражданской обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Проверки состоятся 1 марта и 4 октября.

В эти дни по всей стране запустят оконечные средства оповещения и на минуту заместят эфирное телерадиовещание на каналах первого мультиплекса цифрового ТВ.

Отмечается, что тип сообщений будет единым для всех регионов.

Также гражданам поступят сообщения от отправителя с именем RSCHS. Министерство просит не вносить его в черный список. В противном случае россияне не увидят предупреждение и не смогут позаботиться о своей безопасности.

В Москве 20 июля прошла ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения населения. С 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучали сигналы сирен оповещения. Также заработали громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!"

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