США планируют поставлять ракеты соседям России

29 декабря, 17:26
Фото:ТАСС/Zuma/Michal Fludra
США планируют поставлять оружие двум соседним с Россией странам. Американские ВВС заключили контракт на производство ракет средней дальности AMRAAM с компанией Raytheon Missile. Их будут поставлять в десять стран, включая соседей России – Японию и Польшу, сообщает "Газета.ру".
Как уточнили в Пентагоне, ракеты AMRAAM относятся к классу "воздух – воздух". Их изготовят к январю 2020 года на производстве в штате Аризона.
Отмечается, что аналогичное оружие американские власти собираются поставлять в Южную Корею, Марокко, Румынию, Испанию, а также в Катар, Индонезию, Турцию и Бахрейн.
Ранее сообщалось, что ВВС США планируют нанять частных летчиков для борьбы с "угрозами" в Европе. Уточняется, что приоритетными для Вашингтона являются Германия, Италия и Великобритания, хотя проводить обучение летчиков планируют и в других странах.
Кроме того, власти США выдалиодному из производителей оружия лицензию на поставки крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 на Украину. Вашингтон поддержалплан поставлять Украине противотанковые ракеты Javelin. заявив при этом, что оружие будет иметь исключительно оборонительный характер.
МИД России выразил обеспокоенность по поводу планов США и Канады поставлять оружие Украине.
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