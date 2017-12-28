ВВС США планируют нанять частных летчиков для борьбы с "угрозами" в Европе

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ВВС США собираются нанять частных летчиков, чтобы отработать имитацию воздушного боя в Европе.

В Пентагоне также рассматривают возможность обучать американских пилотов в европейских странах, чтобы противодействовать потенциальному противнику на континенте, сообщает RT со ссылкой на запрос военного ведомства.

Приоритетными странами для Соединенных Штатов являются Германия, Италия и Великобритания, однако проводить обучение планируют и в других государствах.

Ранее в Великобритании закрыли базу военно-воздушных сил США Mildenhall. Как пояснили в Пентагоне, объект приостановил деятельность из соображений безопасности.