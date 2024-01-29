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29 января, 16:09

События

Москва 24: специалисты расскажут о новом ГОСТе для детских игрушек

Фото: 123RF/leks117

30 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проверке качества детских игрушек в России и разработке ГОСТа.

О психолого-педагогической экспертизе игрушек, особенностях нового ГОСТа и критериях классификации детской продукции расскажут:

  • заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева;
  • первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая;
  • руководитель Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Дмитрий Гузов;
  • заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова;
  • представитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), президент ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг "Выбор родителей" Дарья Бровкина.


Смотрите прямую трансляцию 30 января в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

безопасностьдетипресс-конференция
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