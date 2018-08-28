В Подмосковье обнаружили цветочный трипс в партии роз из Кении

28 августа 2018, 01:11
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Сотрудники Россельхознадзора выявили на подмосковном фитосанитарном посту карантинный цветочный трипс в партии кенийских роз, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что "карантинный для Российской Федерации объект − западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)" выявлен при досмотре срезов цветов розы одноголовой, приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.
Наличие вредителей в розах подтвердила экспертиза Всероссийского центра карантина растений. Зараженные срезы цветов были уничтожены.
На прошлой неделе сотрудники ведомства обнаружили цветочный трипс в горшечных растениях из Венгрии.
Калифорнийский цветочный трипс является одним из опаснейших вредителей цветов и переносчиков вирусов растений. Насекомое повреждает декоративные и цветочные растения, а также снижает урожайность фруктовых, овощных и некоторых других культур.
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