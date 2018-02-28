Террористический контент за год удалили с 60 тысяч российских сайтов

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Российские спецслужбы за 2017 год удалили контент террористов и экстремистов с более чем 60 тысяч сайтов, сообщил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин.

По его словам, помимо этого, около 10 тысяч страниц внесли в число запрещенных, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в прошлом году спецслужбы предотвратили совершение 25 терактов на территории России. Эта работа на упреждение ведется постоянно.

Кроме того, за прошедший год въезд в Россию закрыли для более 17,5 тысячи иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.