Около 46 тысяч правоохранителей обеспечат безопасность в столице на праздники

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Около 46 тысяч правоохранителей, включая сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников, будут обеспечивать безопасность во время новогодних и рождественских мероприятий в столице. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающей к ним территории с 30 декабря по 8 января планируется задействовать наряд в количестве около 46 тысяч человек", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости. В департаменте уточнили, что в новогоднюю ночь в центре Москвы будут нести дежурство 5,5 тысячи полицейских и бойцов Росгвардии, а также 3,5 тысячи народных дружинников и две тысяч сотрудников частных охранных организаций (ЧОО).

Отмечается, что под особым контролем правоохранителей окажутся те площадки, где ожидается самое значительное количество зрителей, в частности, там, где будут проходить новогодние елки и рождественские богослужения. Повышенное внимание также уделят таким важным и потенциально опасным объектам, как объекты водо- и теплоснабжения, газораспределительные станции. Кроме того, при входе на открытые площадки праздника установят контрольно-пропускные пункты, оборудованные примерно тремя тысячами металлодетекторов.

В ведомстве пояснили, что места проведения новогодних мероприятий предварительно обследуют наряды полиции и инспекторы-кинологи со служебными собаками. Так, известно, что 31 декабря проверку в центре Москвы проведут 75 кинологов.