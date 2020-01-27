Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

15:33

Японца задержали за сбор секретных данных о военном потенциале РФ

безопасность

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о российском военном потенциале, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД.

Отмечается, что японец находился в России по журналисткой визе, он уже выехал на родину. У него есть 72 часа, чтобы покинуть страну. В российское внешнеполитическое ведомство уже вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве. Ему вручили ноту протеста.

Ранее в "Роскосмосе" разработали метод, с помощью которого можно скрывать конфиденциальную информацию на территории России от наблюдения спутников-шпионов. С помощью наземных радиостанций можно будет заглушать передачу данных с иностранных спутников.

Речь идет о создании сети наземных радиоэлектронных станций, деятельность которых будет направлена на подавление сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, которые обеспечивают передачу данных на наземные пункты приема.

Разработчики пояснили, что такой способ помех может использоваться только в том случае, если спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и поэтому не могут передавать сделанные снимки напрямую.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика