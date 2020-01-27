Японца задержали за сбор секретных данных о военном потенциале РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о российском военном потенциале, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД.

Отмечается, что японец находился в России по журналисткой визе, он уже выехал на родину. У него есть 72 часа, чтобы покинуть страну. В российское внешнеполитическое ведомство уже вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве. Ему вручили ноту протеста.

Ранее в "Роскосмосе" разработали метод, с помощью которого можно скрывать конфиденциальную информацию на территории России от наблюдения спутников-шпионов. С помощью наземных радиостанций можно будет заглушать передачу данных с иностранных спутников.

Речь идет о создании сети наземных радиоэлектронных станций, деятельность которых будет направлена на подавление сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, которые обеспечивают передачу данных на наземные пункты приема.

Разработчики пояснили, что такой способ помех может использоваться только в том случае, если спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и поэтому не могут передавать сделанные снимки напрямую.