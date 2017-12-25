Почти 80 точек для запуска пиротехники оборудуют в новогодние праздники

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столице оборудуют 78 точек для безопасного запуска фейерверков. Они расположатся в 11 округах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все точки будут доступны до 8 января. Все это время за безопасностью на площадках будут следить сотрудники МЧС.

В центре города самостоятельно запустить фейерверки можно будет на двух площадках: у Большого Москворецкого моста на Москворецкой улице и около дома 3 на улице Каретный Ряд. Причем первая площадка рассчитана почти на тысячу человек, а вторая – лишь на 150.

На востоке столицы будет больше всего мест, где можно самим запускать пиротехнику, – 17 точек. По девять площадок появится на юге, севере и северо-западе Москвы. Восемь мест появится на юго-западе, на юго-востоке и в Зеленограде – по семь, на западе – шесть. В ТиНАО расположится еще четыре площадки. Ознакомиться с полным списком можно здесь.

В МЧС рассказали, что все площадки для самостоятельного использования пиротехники находятся на безопасном расстоянии от жилых домов и пешеходных зон. При этом следует соблюдать дополнительные меры безопасности, и прежде чем запускать фейерверки, нужно заранее изучить инструкции к ним.

Кроме того, приобретать пиротехнику можно только в специализированных магазинах, готовых предоставить сертификат соответствия на продукцию.

В новогоднюю ночь посмотреть профессиональное шоу с фейерверками москвичи смогут на 36 площадках. Уточняется, что самим там применять пиротехнику нельзя. Ровно в полночь 1 января салюты запустят в парке Победы на Поклонной горе и на Москворецкой улице. Салюты на остальных площадках прогремят в час ночи.