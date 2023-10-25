25 октября, 17:30Безопасность
Медведев заявил, что будет координировать работу по доукомплектованию ВС РФ в 2024 году
Фото: kremlin.ru
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что по поручению Владимира Путина будет координировать работу по доукомплектованию ВС РФ по контракту в 2024 году.
"Верховный главнокомандующий принял решение продолжить работу по доукомплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту в 2024 году", – подчеркнул он на профильном совещании.
Кроме того, Медведев добавил, что для эффективной защиты независимости и безопасности страны будет увеличена численность военнослужащих, а также будет проведено укрепление российской армии за счет дополнительных ресурсов.
"В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию", – отметил зампред Совбеза РФ.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что для российских боевых подразделений, которые действуют в зоне спецоперации, созданы резервные полки. На данный момент сформировали девять резервных полков, которые постоянно пополняются и готовятся, уточнил он на совещании в штабе объединенной группировки войск.
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