Медведев заявил, что будет координировать работу по доукомплектованию ВС РФ в 2024 году

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что по поручению Владимира Путина будет координировать работу по доукомплектованию ВС РФ по контракту в 2024 году.

"Верховный главнокомандующий принял решение продолжить работу по доукомплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту в 2024 году", – подчеркнул он на профильном совещании.

Кроме того, Медведев добавил, что для эффективной защиты независимости и безопасности страны будет увеличена численность военнослужащих, а также будет проведено укрепление российской армии за счет дополнительных ресурсов.

"В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию", – отметил зампред Совбеза РФ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что для российских боевых подразделений, которые действуют в зоне спецоперации, созданы резервные полки. На данный момент сформировали девять резервных полков, которые постоянно пополняются и готовятся, уточнил он на совещании в штабе объединенной группировки войск.

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