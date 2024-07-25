Общественники нашли пробелы в законе РФ о защите жертв социнженерии от мошенников

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Закон о защите жертв социальной инженерии, переводящих средства со своих счетов мошенникам, вступил в силу 25 июля, однако он не решит проблемы с возвратом средств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Народного фронта на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

С 25 июля банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе содержится в базе данных ЦБ, которую регулятор ведет не первый год. "Период охлаждения" для клиента кредитная организация должна установить, даже если он настаивает на переводе. При этом банк обязан сообщить человеку о непрошедшей операции, указать срок и причину приостановки.

Если через два дня клиент решит осуществить перевод на подозрительный счет, то кредитная организация обязана это сделать и не будет нести ответственность за последствия. Если же банк пропустит трансакцию, не предупредив человека, то компании придется вернуть ему деньги в течение 30 календарных дней.

В целом эксперты Народного фронта положительно оценивают нововведения. Их назвали "значительным шагом, предпринятым государством для нейтрализации негативных явлений", связанных с переводами граждан, которых ввели в заблуждение аферисты.

В Народном фронте считают, что новый закон будет мотивировать банки усиливать меры, которые способствуют недопущению операций под воздействием социнженерии. Одна из принципиальных новелл заключается в том, что если они пропустят перевод на мошеннический счет, то будут вынуждены вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней. Именно тут могут начаться проблемы для потребителя услуг, указали эксперты движения.

Риск в том, что доступ к базе есть у ЦБ и банков, однако потребители получить оттуда сведения не могут, уточнила руководитель проекта "За права заемщиков" Народного фронта, координатор программы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

"Мы опасаемся, что банки в процессе правоприменения могут воспользоваться отсутствием у клиента доступа к этой базе и будут отказывать в компенсации похищенных средств жертвам", – объяснила она.

Лазарева не исключила ситуации, когда банк, допустив подозрительный перевод, откажет клиенту в возмещении для минимизации своих потерь. По ее словам, нет точного алгоритма, как будет проверяться достоверность сообщений о причинах отказа в возмещении средств. Кроме того, нет порядка действий клиента в таких случаях. Это требует уточнения, уверена она.

Ранее в Роскачестве россиянам рекомендовали как можно чаще проверять историю операций по карте. Если деньги не дошли до получателя, нужно проверить корректность платежа. В случае ошибки на одну или две цифры в номере следует писать заявление в банк. На основании обращения кредитная организация обратится к человеку, которому были переведены деньги, для оформления возврата.