Эксперт Бастрыкин: мошенники требуют платить штрафы за вход на запрещенные сайты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Мошенники стали требовать от людей оплатить штраф за посещение запрещенных на российской территории интернет-ресурсов. Об этой схеме обмана рассказал эксперт по информационной безопасности Юрий Бастрыкин в интервью агентству "Прайм".

По словам специалиста, запреты и ограничения на посещение ряда интернет-ресурсов есть, но штрафов за это нет. Однако в любой момент у пользователя может всплыть объявление о необходимости оплаты штрафа. Запрещенным может стать любой сайт, если мошенники установили на нем соответствующие настройки, подчеркнул Бастрыкин.

Эксперт отметил, что такие ресурсы часто очень хорошо замаскированы, иногда на них можно попасть ненамеренно. Он призвал пользователей не бояться сообщений о каких-либо нарушениях и проблемах с правоохранителями. Не нужно ничего перечислять на "специальную карту", сначала свяжитесь с близкими, которые, скорее всего, успокоят, посоветовал Бастрыкин.

Специалист порекомендовал заблокировать мошенников, если требования о выплате штрафа продолжаются. Аферисты не смогут причинить никакого вреда, если человек сам не отправит им деньги, заключил Бастрыкин.

Между тем в России увеличилось число случаев мошенничества с использованием QR-кодов. Например, аферисты подделывают их при оплате пользователем товаров или услуг. Если человек переходит по такому коду, то он попадает на фишинговый сайт, который собирает персональные данные, или на фальшивую платежную форму.