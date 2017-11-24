Военные РФ успешно запустили новую ракету системы ПРО

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Войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно провели пуск новой модернизированной ракеты системы ПРО. Запуск проходил в Казахстане на полигоне Сары-Шаган.

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны", – сообщается на официальном портале министерства обороны.

Как отметил после пуска заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России полковник Андрей Приходько, новая противоракета системы ПРО успешно выполнила поставленную задачу и в установленное время поразила условную цель.