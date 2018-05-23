Роспотребнадзор рекомендовал родителям не привозить детям в лагерь лимонады и пирожные

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Роспотребнадзор выпустил памятку, в которой напомнил, как собрать ребенка в лагерь. Перечень правил опубликован на сайте ведомства.

В частности, ребенку следует заранее напомнить о правилах совместного проживания и базовых правилах гигиены. Дети не должны забывать умываться, чистить зубы, принимать душ и мыть руки после посещения туалета.

Также в ведомстве рекомендуют умеренно использовать духи и средства от насекомых. "В закрытом помещении их запах может быть невыносим", – говорится в сообщении.

Кроме того, высокая концентрация парфюмерно-косметических средств может спровоцировать аллергическую реакцию.

Родителей призвали не привозить детям сладости и скоропортящиеся продукты. Стоит отказаться от лимонадов, соков и нектаров в больших упаковках, консервов, грибов, а также пирожных с кремом, тортов, мясных и рыбных продуктов и еды домашнего приготовления.

В Роспотребнадзоре рекомендовали привозить с собой небольшое количество продуктов, чтобы ребенок мог съесть их за один раз. При этом все они должны быть свежими.

В столице готовятся к открытию летние городские лагеря. Этим летом "Московская смена" пройдет в 247 учреждениях столицы.