МЧС усилит патрулирование популярных мест отдыха москвичей из-за жары

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Столичные спасатели усилят патрули в популярных местах отдыха у воды из-за жары 23 и 24 июня, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

"В связи с устоявшейся жаркой погодой увеличивается число отдыхающих в парках, природных и озелененных территориях, а также на водной акватории столицы. В целях усиления профилактической работы на более чем 165 объектах в лесопарковых зонах и на водных объектах столицы будут задействованы порядка 350 сотрудников столичного главка МЧС и добровольных пожарных", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".

Спасатели и волонтеры разъясняют отдыхающим правила пожарной безопасности и напоминают, что в столице шашлыки можно готовить в специально оборудованных местах. Они также рассказывают о поведении на водных объектах, рассказал собеседник агентства.

Следить за порядком на местах отдыха будут и дроны, находящихся на вооружении реагирующих подразделений столичного главка МЧС. Беспилотники помогут выявить очаги пожаров и других ЧС. "Кроме того, БПЛА задействуются с целью патрулирования прибрежных территорий и акватории, что обусловлено повышением температуры воздуха и увеличением количества отдыхающих на водоемах", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пятница, 22 июня, стала самым жарким днем с начала года. Температура воздуха днем составила 29,7 градуса.

"Мосгорсправка": как защититься о жары



Различные управления ведомств активизировали работу в связи с погодными условиями. Столичные спасатели призвали горожан носить головные уборы и светлую одежду, а также пить больше воды. В МЧС напомнили, что температура у водоемов может быть значительно выше. А Роспотребнадзор начал проверять температуру на станциях метро и качество воды, которую там раздают.