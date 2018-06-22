МЧС усилит патрулирование популярных мест отдыха москвичей из-за жары

22 июня 2018, 16:00
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Столичные спасатели усилят патрули в популярных местах отдыха у воды из-за жары 23 и 24 июня, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.
"В связи с устоявшейся жаркой погодой увеличивается число отдыхающих в парках, природных и озелененных территориях, а также на водной акватории столицы. В целях усиления профилактической работы на более чем 165 объектах в лесопарковых зонах и на водных объектах столицы будут задействованы порядка 350 сотрудников столичного главка МЧС и добровольных пожарных", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".
Спасатели и волонтеры разъясняют отдыхающим правила пожарной безопасности и напоминают, что в столице шашлыки можно готовить в специально оборудованных местах. Они также рассказывают о поведении на водных объектах, рассказал собеседник агентства.
Следить за порядком на местах отдыха будут и дроны, находящихся на вооружении реагирующих подразделений столичного главка МЧС. Беспилотники помогут выявить очаги пожаров и других ЧС. "Кроме того, БПЛА задействуются с целью патрулирования прибрежных территорий и акватории, что обусловлено повышением температуры воздуха и увеличением количества отдыхающих на водоемах", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пятница, 22 июня, стала самым жарким днем с начала года. Температура воздуха днем составила 29,7 градуса.
"Мосгорсправка": как защититься о жары
Различные управления ведомств активизировали работу в связи с погодными условиями. Столичные спасатели призвали горожан носить головные уборы и светлую одежду, а также пить больше воды. В МЧС напомнили, что температура у водоемов может быть значительно выше. А Роспотребнадзор начал проверять температуру на станциях метро и качество воды, которую там раздают.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: