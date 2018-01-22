22 января, 19:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве начался демонтаж бетонных блоков у подземных переходов и станций метрополитена, которые установили в канун Нового года. При этом часть из сооружений останется в местах массового скопления людей в центре.
"Принято решение оставить до конца года заградительные сооружения, бетонные блоки у Большого театра, Красной площади, на Площади Революции, на Манежной площади, в местах, где всегда круглосуточно очень много людей", – сказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Ранее сообщалось, что бетонные блоки около станций метро в Москве уберут после новогодних праздников. Подобные заграждения устанавливают в столице не первый год. Они необходимы для предотвращения проникновения большегрузного транспорта в места массового скопления людей. Всего было установлено около 800 таких блоков.
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