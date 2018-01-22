Крымский мост выдержит девятибалльное землетрясение

22 января, 11:31
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Крымский мост может выдержать девятибалльное землетрясение, сообщил технический директор "Института Гипростроймост – Санкт-Петербург" Игорь Колюшев.
По его словам, специалисты начали устанавливать шок-трансмиттеры. Это устройства, дополнительно защищающие мостовые конструкции от сейсмического воздействия, передает сайт "Комсомольской правды".
Колюшев пояснил, что эти устройства позволяют пролетам моста "дышать", то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. Во время же землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам. Всего на автодорожной части установят более 760 таких устройств.
Устойчивость сооружения обеспечивают также фундаменты опор, состоящие не только из вертикальных свай, но и из наклонных, которые могут более эффективно воспринимать горизонтальное сейсмическое воздействие.
Исследования сейсмической активности в Керченском проливе проводились при участии Института физики Земли РАН. Специалисты составили сводную карту зон возможных очагов землетрясений для ближнего региона строительства, а также определили зоны вне таких очагов, где могут возникнуть землетрясения рассеянной сейсмичности.
В результате была уточнена суммарная сейсмическая интенсивность, которая меняется по длине мостового сооружения от 8 до 9 баллов. Для каждого участка трассы определили модели грунтовых толщ и рассчитали их частотные характеристики. По результатам испытаний специалистов разработали необходимые проектные решения, которые сейчас реализовываются в строительстве.
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