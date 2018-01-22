В США рассказали об идеальном российском оружии

22 января, 07:09
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Зенитный ракетно-пушечный комплекс России "Панцирь-С" назван идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников. К такому выводу пришло американское издание National Interest.
"Панцирь" может действовать не только против беспилотников, но и против низколетящих самолетов и вертолетов. При этом, журналисты обходят его вниманием из-за малого радиуса действия, в отличие от ЗРК С-400, отмечает автор статьи.
ЗРПК располагается на грузовике, что позволяет ему быстро и и легко передвигаться. "Панцирь" имеет две 30-миллиметровые пушки, каждая из которых может делать 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.
США не имеют аналогов данному комплексу, так как американские Сухопутные войска делают ставку на авиацию.
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