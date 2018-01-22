В США рассказали об идеальном российском оружии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Зенитный ракетно-пушечный комплекс России "Панцирь-С" назван идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников. К такому выводу пришло американское издание National Interest.

"Панцирь" может действовать не только против беспилотников, но и против низколетящих самолетов и вертолетов. При этом, журналисты обходят его вниманием из-за малого радиуса действия, в отличие от ЗРК С-400, отмечает автор статьи.

ЗРПК располагается на грузовике, что позволяет ему быстро и и легко передвигаться. "Панцирь" имеет две 30-миллиметровые пушки, каждая из которых может делать 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

США не имеют аналогов данному комплексу, так как американские Сухопутные войска делают ставку на авиацию.