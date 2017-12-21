Эксперт рассказал о целях американских поставок оружия Украине

Фото: ТАСС/YAY

Выдачу Госдепартаментом США коммерческой лицензии на экспорт американского оружия Украине прокомментировал коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Юридически США выглядят хорошо. Ну поставили винтовки, нелетальные средства связи – не броневики же. Они как бы не разжигают войну. Но на самом деле идут планомерные поставки по сценарию, по которому раньше, например, снабжали ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"), когда туда поставляли оружие страны, сочувствующие Саудовской Аравии, а потом американское вооружение оказывалось там интересными путями", – рассказал эксперт, передает RT.

По его словам, Вашингтон продолжает изображать из себя миротворца, однако это не совсем так. Леонков отметил, что американские инструкторы уже подготовили 700 граждан Украины в составе пяти батальонов. На это было потрачено 266 миллионов долларов. Такую же программу США реализовывали в Ираке, добавил он.

Леонков считает, что недостающее оружие идет на Украину из США обходным путем. Например, из Грузии туда могут попасть переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin, а также техника из Болгарии и Литвы.

Ранее Госдеп одобрил поставки на Украину стрелкового оружия – снайперских винтовок M107A1 и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 миллиона долларов.