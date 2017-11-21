Минюст в 2017 году вынес предупреждения 10 организациям за экстремизм

21 ноября, 13:54
Фото: Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
В 2017 году Министерство юстиции вынесло предупреждения десяти организациям о недопустимости экстремистской деятельности.
"В 2017 году в рамках текущего контроля, а также в ходе проведения проверок, в связи с выявлением фактов проявлений экстремизма в деятельности двух общественных объединений, двух некоммерческих организаций и шести мусульманских местных религиозных организаций территориальными органами Минюста России вынесены предупреждения", − пояснили в ведомстве, не уточнив названия, передает RT.
Там также добавили, что на устранение нарушений был установлен срок не менее одного месяца. Организации подлежат ликвидации и запрету на территории России, если требования Минюста не удовлетворят вовремя или не обжалуют в суде.
Ранее сообщалось, что с начала года в России была пресечена деятельность десяти ячеек террористических организаций. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, выступая с докладом на "правительственном часе" в Госдуме.
Колокольцев рассказал, что МВД совместно с ФСБ регулярно проводят оперативно-разыскные и профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму.
В середине октября сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность членов запрещенной в РФ организации "Исламское государство" в Москве и Махачкале. Задержаны четверо бандитов. Все они – выходцы из Дагестана.
Также в столице обнаружили два тайника с готовыми к использованию СВУ. Они принадлежали злоумышленникам.
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