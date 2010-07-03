Французский минный тральщик вошел в Черное море

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Минный тральщик французских ВМС M653 Capricorne 21 марта миновал пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

Корабль водоизмещением 605 тонн оснащен бортовой гидроакустической системой и самоходным подводным аппаратом. На вооружении тральщика с экипажем в 55 человек 20-миллиметровая пушка и четыре пулемета.

Иностранные корабли стали регулярно заходить в Черное море с начала кризиса на востоке Украины. По действующим правилам, военные суда нечерноморских государств могут находиться в акватории не более трех недель.

В 2019 году в Черное море дважды заходил американский ракетный эсминец "Дональд Кук". После он отправился в Средиземное море, встретив в пути российский фрегат.