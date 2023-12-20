Москва онлайн покажет учения спасателей на замерзшем водоеме

21 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как проходят учения у московских спасателей. Вы увидите, как специалисты будут оказывать помощь человеку, провалившемуся под лед.

Спасатели и пожарные проходят обучение по программе учебного центра ГО и ЧС Москвы "Спасатель на акватории". Программа рассчитана на повышение профессионального уровня у специалистов.

В ходе обучения спасатели отрабатывают разговор с очевидцем происшествия, выход дежурной смены по спасательной тревоге, алгоритм помощи пострадавшему, взаимодействие с городскими службами, действия старшего дежурной смены, выбор правильного оборудования и снаряжения, разбор собственных действий по завершении задачи и так далее.

Смотрите прямую трансляцию 21 декабря в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.