Москва 24: как улучшить качество подготовки водителей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

21 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная качеству подготовки и безопасности начинающих водителей.

Участники пресс-конференции представят исследования международных практик в области получения и замены прав, а также обсудят обучение водителей в России, новую систему сдачи экзаменов в ГИБДД и необходимость наблюдения за начинающими водителями.

На пресс-конференции выступят:



председатель регионального отделения "ДОСААФ России" города Москвы Вячеслав Ниниченко;

руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский;

советник руководителя ГКУ ЦОДД Александр Афанасьев;

генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников;

представитель ГИБДД города Москвы.

Смотрите прямую трансляцию 21 октября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.