Москва 24: как улучшить качество подготовки водителей

Фото: Москва 24/Александр Авилов
21 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная качеству подготовки и безопасности начинающих водителей.
Участники пресс-конференции представят исследования международных практик в области получения и замены прав, а также обсудят обучение водителей в России, новую систему сдачи экзаменов в ГИБДД и необходимость наблюдения за начинающими водителями.
На пресс-конференции выступят:
- председатель регионального отделения "ДОСААФ России" города Москвы Вячеслав Ниниченко;
- руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский;
- советник руководителя ГКУ ЦОДД Александр Афанасьев;
- генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников;
- представитель ГИБДД города Москвы.
Смотрите прямую трансляцию 21 октября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.