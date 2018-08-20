Китайские истребители перебазированы на военный аэродром в Челябинской области

20 августа, 08:44
Фото: АР/Color China Photo
Китайские истребители перебазированы на военный аэродром Челябинской области для участия в международных учениях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2018". Об этом сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).
"В составе авиагруппы НОАК прибыли два многоцелевых истребителя Шеньян J-11, четыре истребителя-бомбардировщика Xian JH-7 и шесть многоцелевых транспортных самолетов Shaanxi Y-9", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Ранее на аэродром прибыли четыре многоцелевых вертолета Ми-171, четыре ударных вертолета Джи-10 и два транспортных самолета Ил-76.
Участники отработают вопросы совместного управления подразделениями при проведении антитеррористической операции. В практических действиях будут участвовать военнослужащие Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России и Таджикистана. Представители Узбекистана примут участие в маневрах в качестве наблюдателей.
Антитеррористическое учение "Мирная миссия" проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года.
Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.
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